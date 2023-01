Nach Feuer in Neurath Leiche aus Brandwohnung ist identifiziert

Die Leiche, die am 9. Dezember bei Löscharbeiten in einer brennenden Dachgeschosswohnung an der Welchenberger Straße gefunden wurde, ist identifiziert. Wie der Mönchengladbacher Staatsanwalt Stefan Lingens am Dienstag auf Anfrage erklärte, soll es sich bei den sterblichen Überresten um die des Bewohners handeln, der auch in der Wohnung gemeldet war.