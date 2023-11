Bestattungen in Grevenbroich Beirat macht Weg für Kolumbarien in Neurather Trauerhalle frei

FDP-Fraktionschef Markus Schumacher sagte im Umweltbeirat, dass er den Vorschlag, Kolumbarien auch in Neurath zu errichten, gut findet. Er machte in dem Zusammenhang auf ein wichtiges Detail aufmerksam. Schumacher wünscht sich, dass Trauernde in Neurath künftig an den Kolumbarien die Möglichkeit haben, etwa kleine Blumen oder Kerzen zu platzieren. Genau das sei zurzeit am in Gustorf nicht möglich, was viele schade finden.