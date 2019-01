Planungsausschuss : Irritationen um Kirmesplatz in Neurath

Auf einem Acker an der Kreisstraße 38 könnte ein neuer Kirmesplatz für die Neurather Schützen entstehen. Foto: Dieter Staniek

Neurath Eine Unterlage aus dem Rathaus sorgt für Irritationen. Demnach soll es zu einer Zusammenlegung der Kirmesplätze von Frimmersdorf und Neurath kommen – auf Wunsch der Vereine.

Willibert Müller, das UWG-Urgestein aus Neurath, konnte es nicht glauben, was er da in den Unterlagen für die nächste Sitzung des Planungsausschusses las. Sollte das tatsächlich stimmen, was der Technische Beigeordnete Florian Herpel unter Tagesordnungspunkt 3 verfasst hatte? Müller rief einen an, der es wissen muss – nämlich Werner Alderath, den Präsidenten der Frimmersdorfer Schützen. Doch der winkte prompt ab: Nein, einen gemeinsamen Kirmesplatz mit den Sebastianern aus Neurath wird es nicht geben. Auch wenn die Stadtverwaltung das behaupte.

Das Thema hatte schon in der Vergangenheit für Wirbel gesorgt. Es gipfelte darin, dass sich der Bürgerverein Frimmersdorf im vergangenen Jahr mit 99 Prozent der Stimmen gegen einen gemeinsamen Kirmesplatz mit dem Nachbarverein ausgesprochen hatte. Ein deutliches Votum, das auch im Rathaus angekommen sein dürfte.

Info Anlage für Sportler und Schützen geplant Idee Im Sommer 2017 wurden Pläne vorgestellt, nach denen zwischen Neurath und Frimmersdorf eine neue Sportanlage mit Kunstrasenplatz entstehen sollte. Auch ein Kirmesplatz für die Schützenvereine beider Orte war dort geplant. Das Projekt wurde mittlerweile zu den Akten gelegt. Planung Zurzeit ist eine Verlegung des Neurather Kirmesplatzes an den Ortseingang geplant. Die Schützen sollen an den Planungen beteiligt werden.

Nichtsdestotrotz informiert die Verwaltung aktuell den Fachausschuss darüber, dass sie derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen gemeinsamen Schützenplatz schaffe. „Der Wunsch wurde von den ortsansässigen Vereinen an die Stadt herangetragen, insbesondere in Hinblick auf Veränderungen in den Vereinsstrukturen“, heißt es weiter. Was das bedeuten soll, kann sich Werner Alderath nicht erklären. „Wir haben weder einen solchen Wunsch geäußert noch planen wir, unsere Vereinsstrukturen zu ändern“, sagt der Chef von 350 Brauchtumsfreunden. Die Marschrichtung sei klar: Der Bürgerverein bleibe auf seinem „Schniddemännplatz“, auf dem er nach dem Abriss der Erfthalle sein Kirmes-Domizil hat.



Ja, das alles sei im Rathaus bekannt – und die Stadt schreibe keinem Verein vor, an welchem Ort er feiern soll, sagt Bürgermeister Klaus Krützen auf Anfrage unserer Redaktion. Warum der „gemeinsame Kirmesplatz“ dennoch wieder in der Unterlage für den Planungsausschuss auftaucht, erklärt er so: „Der Begriff stammt noch aus der Zeit, als wir die Vereine beider Orte zu einer Diskussion über einen gemeinsamen Sport- und Schützenplatz eingeladen haben – leider ist er in der aktuellen Vorlage drin geblieben, und das hat für Irritationen gesorgt.“ Die Frage, ob Verwaltungsunterlagen nach der „Copy ’n’ Paste“-Methode zusammengestellt werden, wollte der Bürgermeister nicht beantworten.

Nichtsdestotrotz wird es im Planungsausschuss um einen Kirmesplatz gehen – nicht um einen gemeinsamen, sondern ausschließlich um die Neurather Festwiese, die innerörtlich verlegt werden soll. Dafür wurde an der Kreisstraße 39 – direkt an der Dorfeinfahrt – ein geeignetes Gelände gefunden. Eine 6900 Quadratmeter große Ackerfläche könnte laut Stadtverwaltung so hergerichtet werden, dass dort sowohl ein großes Festzelt als auch Fahrgeschäfte und Buden ausreichend Platz finden. Im Gegenzug könnten die Flächen des heutigen Kirmesplatzes – gemeinsam mit dem Gelände der alten Viktoria-Grundschule – für den Bau von Wohnhäusern genutzt werden.