Einsatz im Ortskern von Neurath Akku von E-Roller in Flammen – Feuerwehr rettet drei Menschen aus Brandhaus

Am Freitag um kurz vor 14 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus an der Straße „An St. Lambertus“ unterhalb der Neurather Kirche ein Feuer ausgebrochen: In einer Erdgeschoss-Wohnung entzündete sich der Akku eines Elektrorollers. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung, die mehrere Bewohner in Gefahr brachte. Der Brand löste einen großen Rettungseinsatz aus. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschzügen an, dazu kamen Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Feuerwehrleute der ersteintreffenden Löscheinheit Frimmersdorf/Neurath sollen drei Menschen aus dem Haus gerettet haben.