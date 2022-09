Schützenfest in Grevenbroich : Neurather feiern auch ohne König 

Neurath Die Neurather Schützen haben in diesem Jahr keinen klassischen König – aber dafür ein tolles Klompenkönigspaar, und ein Jungschützenkönigspaar sowieso.

In Neurath ist man froh, endlich wieder Schützenfest feiern zu können. Leider gibt es keinen Schützenkönig. Aber die Neurather stehen nicht ganz ohne da: Klompenkönig André Kauertz und die Königin Annabell Walda stehen jetzt mehr im Mittelpunkt als das sonst für Klompenpaare üblich ist. Sie nehmen diese Herausforderung gerne an.

Das Zelt war schon am Samstag gut besucht. Aber die Bühne sollte bewusst leer und dunkel bleiben. Man wollte nicht Strom sparen, sondern sichtbar machen, dass in diesem Jahr etwas Wichtiges fehlt. Immerhin waren alle Schausteller wieder mit an Bord, das ist nicht so selbstverständlich nach der Pandemie. Am Samstag gab es einen kurzen Stimmungsdämpfer: Es regnete kräftig und Oberst Jochen Becker tat das einzig Richtige, indem er entschied, den Umzug ausfallen zu lassen. Gottesdienst und Zapfenstreich fanden im Festzelt statt.