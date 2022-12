Großeinsatz der Feuerwehren Grevenbroich und Jüchen Brand in Mehrfamilienhaus in Grevenbroich Neurath – eine Person anscheinend tot

Grevenbroich · Im dritten Obergeschoss in einem Mehrfamilienhaus in Grevenbroich Neurath ist ein Brand ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauern derzeit an. Laut Feuerwehr wurde eine Leiche gefunden.

09.12.2022, 11:35 Uhr

Die Löscharbeiten dauern an - derzeit schlagen Flammen aus dem Dachstuhl. Foto: Christian Kandzorra

Von Sarah Stieranka