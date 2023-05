Energiewende in Grevenbroich Neun neue Windräder mit 52 Megawatt

Es ist ein ambitioniertes Ziel: Täglich vier bis fünf Windkraftanlagen sollen im Durchschnitt jeden Tag in Deutschland aufgestellt werden, das hatte Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt. Auch die Stadt Grevenbroich wird zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Land kräftig beitragen. Zwar liegen „keine Anfragen für neue Windenergieanlagen im Zuge der Energiekrise vor“, erklärt Stadtsprecher Lukas Maaßen auf Anfrage. Für kräftigen Zuwachs ist dennoch gesorgt. Für den Bau von insgesamt neun weiteren Windrädern im Grevenbroicher Stadtgebiet liegt eine Genehmigung des Rhein-Kreises Neuss vor, im „Einvernehmen mit der Stadt“, wie es beim Kreis heißt. Und die neun „Windmühlen“ haben es, was Größe und Leistung angeht, in sich: Sie bringen es auf eine Gesamtleistung von 52 Megawatt.