Stadtbetriebe erneuern Sportplatzgebäude : Neukirchener Sportlerheim wird grundsaniert

Erhebliche Mängel wies das Sportplatzgebäude in Neukirchen auf, nun wird saniert. Den Stand der Arbeiten stellen Monika Stirken-Hohmann, Rolf Schmidt (l.) und Jürgen Schusser (r.) von den Stadtbetrieben sowie Peter Klüners und Jürgen Schmidt (3.u. 4. v.l.) von der SG Neukirchen-Hülchrath vor. Foto: D. Staniek Foto: Dieter Staniek

Neukirchen Die Stadtbetriebe investieren 777.000 Euro in den Bau aus den 70er Jahren, in dem vieles im Argen lag. Die Sportgemeinschaft Neukirchen-Hülchrath packte beim Projekt mit an. Was alles erneuert wird und wann die Sanierung abgeschlossen sein soll.