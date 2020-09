BSV Neukirchen trifft sich im Gestüt Gut Neuhaus : Großer Saal fehlt: Schützen tagen in der Reithalle

Bernhard Padberg kandidiert nicht mehr für das Präsidentenamt des BSV Neukirchen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Neukirchen Was die Lokalität angeht, wird die kommende Generalversammlung ganz sicher in die Historie der Neukirchener Bürgerschützen eingehen. Denn die Brauchtumsfreunde unter der Leitung von Bernhard Padberg treffen sich weder in einem Saal noch in einem virtuellen Raum: Getagt wird in der Reithalle von Gut Neuhaus.

Der Termin hat Tradition: Am dritten Freitag im September ist Generalversammlung in Neukirchen. „Darauf wollten wir auch in Zeiten der Pandemie nicht verzichten – um wieder ein bisschen Normalität einkehren zu lassen“, meint Padberg. Allerdings stand der Verein von Anfang an vor einem Problem: Im ganzen Ort gibt es keinen Raum, in dem sich 80 bis 100 Leute unter Corona-Bedingungen treffen können.

„Schwierig“, sagt Bernhard Padberg. Doch dann sei jemand auf die Idee gekommen, es mal mit der Reithalle auf Gut Neuhaus zu probieren. Gesagt, getan: Die Familie Tillmann gab den Schützen grünes Licht und räumte ihr 60 mal 25 Meter großes Gebäude, in dem sonst Turniere veranstaltet werden. „Dort können wir am Freitag um 20 Uhr loslegen“, freut sich der Präsident. Stühle seien ausreichend vorhanden.

Unter der Leitung von Thomas Stenbrock wurde ein Hygienekonzept für die Versammlung erarbeitet, das größtmögliche Sicherheit verspreche. Für die Wegweisung zu Sitzplätzen und Toilettenanlagen werden übrigens die Wahlplakate von Wolfgang Kaiser (CDU) eine Zweitverwertung finden.

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung der Versammlung sind Neuwahlen. Bernhard Padberg (74) wird aus Altersgründen nicht mehr für das Amt des Präsidenten kandidieren. Seine Nachfolge soll Michael Abraham übernehmen, der seit zwei Jahren Vizepräsident des Bürgerschützenvereins ist.

(wilp )