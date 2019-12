Jakobus-Schule in Neukirchen : Grundschule erhält Preis für Zeitreise-Projekt

Neukirchen Kinder der Jakobus-Grundschule erkundeten die Geschichte ihrer Schule und erstellten eine informative Rallye mit QR-Codes.

Auf Zeitreise gingen die Jungen der Klassen 3a und 3b sowie die „iPad-AG“ der Jakobus-Schule. Im Rahmen eines Wettbewerbs des Persen Verlages für Schulbücher und Unterrichtsmaterialien erkundeten die Kinder die Geschichte ihrer Schule, schufen daraus eine Ausstellung mit Zeitleiste, Fotos, kurzen Texten und sogar mit QR-Codes. „Ich fand das Thema spannend“, sagt Lehrerin Maria Daber. Lohn für das Engagement ist jetzt der erste Preis beim Wettbewerb. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro soll in Schulprojekte gesteckt werden.

Frida (9) ist im vierten Jahr in der Neukirchener Grundschule, Frédéric (8) im dritten Jahr. Doch wenn es um das Schulleben in längst vergangenen Jahrzehnten geht, dann wissen die beiden und ihre Klassenkameraden eine ganze Menge. „Früher saßen die Kinder aus mehreren Jahrgangsstufen in einem Raum“, erzählt Frida. Zudem habe es zuweilen harte Strafen gegeben. Und Frédéric weiß, „dass früher auf einer Schiefertafel geschrieben wurde“ und, dass die Kinder „früher mit Ledertaschen in die Schule kamen, die ganz anders als unsere Tonis aussahen“. Ein weiterer Unterschied: Eine offene Ganztagsgrundschule habe es früher nicht gegeben.