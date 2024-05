Brauchtum in Grevenbroich Neukircher feiern ein sonniges Fest mit einem Königspaar in besonderem Dress

Bei traumhaftem Frühsommerwetter wurde das Schützenfest in Neukirchen am Samstag eingeläutet, und das schöne Wetter hielt auch am Sonntag an. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht ein strahlendes Königspaar: Andreas Weitz und Stephanie Meise genießen ihre Regentschaft. Am Sonntag kam die Mutter der Königin, die in ihrem Heimatort Lüdge-Niese selbst Schützenkönigin gewesen ist.