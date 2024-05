Kriminalpolizei ermittelt Einbrecher räumen Musiker-Bühne im Neukirchener Zelt leer

Nach der Königsparade war am Sonntag in Neukirchen noch lange nicht Schluss. Beim Festball zu Ehren von Jungregent Tom Schmitz wurde noch bis tief in die Nacht gefeiert. In den Stunden danach, als alles ruhig war, sind die Täter ins Zelt eingebrochen. „Sie haben an der Rückwand einige Bretter herausgestemmt und sich so Einlass verschafft“, schildert Wolfgang Kaiser, Präsident der Bürgerschützen.