Verkehrsberuhigung in Grevenbroich CDU will Tempo 40 für Neukircher Ortsdurchfahrt

Die Grevenbroicher Stadtbetriebe haben in den vergangenen Monaten einiges getan, um Raser in Neukirchen zu bremsen: Kostenpflichtiger Inhalt Der Kreisverkehr bei Edeka etwa wurde mit „Kölner Tellern“ versehen. Die genoppten Elemente sind beim Überfahren deutlich spürbar und sollen verhindern, dass Fahrer rücksichtslos durch die Mitte des Kreisels ziehen. Und dann wäre da noch eine Smiley-Tafel, die die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge gleich am Ortseingang an der Hülchrather Straße misst.