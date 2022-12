Neuwahlen beim Verein für Kinder, Jugendliche und Familien Neues Vorstands-Team für die „Alte Feuerwache“ Grevenbroich

Christian Abels gibt sein Amt in die Hände eines neuen Führungsgremiums. Er hat den Verein im Jahr 2017 mitgegründet und ihn seitdem als Vorsitzender geleitet. Sabrina Hinterlang ist 2019 mit in den geschäftsführenden Vorstand eingestiegen; sie wird dem Verein als kaufmännische Leitung in Teilzeit erhalten bleiben.