Neues Urnengrabfeld in Grevenbroich Hier wird der Friedhof zum Ruhe-Park

Seit etwa zehn Jahren zeichnet sich in Grevenbroich ein deutlicher Trend ab: Immer weniger Menschen entscheiden sich für ein Erdgrab als Bestattungsform. Nachteile wie Kosten und Pflegeaufwand haben den Anteil derer, die sich dafür entscheiden, auf weit unter 50 Prozent schrumpfen lassen. Entsprechend gestiegen ist in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach Urnengräbern. Die Stadtbetriebe müssen darauf reagieren und Flächen dafür bereitstellen – auch auf dem Friedhof in Wevelinghoven. Dort ist nun ein Urnengrabfeld fertiggestellt worden, dessen Gestaltung die Stadtbetriebe Grevenbroich komplett neu gedacht haben. Ab sofort ist es für Beisetzungen freigegeben; das erste Urnengrab auf dem jungen Areal ist bereits angelegt.