Erneuerbare Energien in Grevenbroich Neues Testfeld für Windräder gesucht

„Das alles macht es nicht einfacher“, sagt der Technische Leiter. Innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre, das ist der Zeithorizont, soll etwas Passendes gefunden werden. Entweder in Grevenbroich oder auf dem Gebiet von benachbarten Kommunen, etwa Bedburg. Seinem Standort will das Unternehmen aber auch in Zukunft treu bleiben: „Wir sind hier akzeptiert, arbeiten mit Hochschulen zusammen, bieten Praktika für Schüler und Studierende an und sind sicherlich auch ein Aushängeschild für die Stadt“, sagt Albers. „Schon alleine deswegen würden wir gerne am Standort festhalten.“ Die Stadt begrüßt das und ist bei der Suche nach geeigneten Flächen behilflich. „Im Sommer könnte eine Vorlage in den entsprechenden Gremien des Rates erfolgen“, stellt Rathaussprecher Lukas Maaßen in Aussicht.