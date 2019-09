Musik in Grevenbroich : Neues Programm mit Top-Künstlern

Musik in Grevenbroich

Grevenbroich Die „Songwriter-Lounge“ im Café Kultus wird von September bis Dezember zur Bühne für internationale Musiker wie Line Bogh, Balto oder Sofia Talvik. Das Schöne für die Zuhörer: Der Eintritt zu den fast 20 Live-Konzerten ist frei.

Die Sommerpause ist vorbei, jetzt geht es für das Café Kultus wieder richtig los. Und das Programm, das um die eher kleine Location an St. Peter und Paul entstanden ist, ist wieder gespickt mit den Namen internationaler Musiker. „Sie alle treten gerne in Grevenbroich auf, weil wir hier ein besonderes Publikum haben“, erzählt Stefan Wehlings. „Besonders, weil die Leute Musik wertschätzen und vor allem wirklich gerne zuhören.“

An etwa 20 Abenden werden Songwriter auf der Bühne stehen. Das internationale Netzwerk von Kultus-Chef Stefan Wehlings macht es möglich. „Besonders aus Skandinavien, aber auch aus den USA und Großbritannien reisen Künstler an.“ Den Auftakt machte jetzt bereits der dänische Gitarrist und Songwriter Rolf Hansen. Weitere Top-Künstler folgen, so zum Beispiel am Donnerstag, 17. Oktober, Line Bogh. Die Schwedin macht Elektro-Pop-Musik und hat dabei ein Markenzeichen, wie Stefan Wehlings weiß: „Während ihrer Auftritte malt ihr Partner passend zur Musik ein Bild auf eine Leinwand.“