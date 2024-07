Jugendkunstschule in Grevenbroich Juks startet mit neuen Angeboten ins Semester

Wer sich in den Ferien schon Gedanken darüber macht, wie das neue Schuljahr im Freizeitbereich gestaltet werden kann, ist bei der Juks richtig: Die Jugendkunstschule hat soeben ihr neues Programm mit zahlreichen Kreativ-Kursen und Workshops online gestellt. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter, in diesem Jahr verstärkt aber auch an Jugendliche.