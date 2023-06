Verwunderung in Grevenbroich Ein neuer „Absacker“ auf Düsseldorfer Straße

Auf der Baustelle hat die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD) Grevenbroich „den Hut auf“, wie Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen sagt. Kommende Woche soll die Vertiefung genauer untersucht werden. Zunächst sei sie, so Maaßen, dankenswerter Weise von einem Bauunternehmen im Auftrag der GWD provisorisch abgedeckt worden. Welche Ursache das Loch hat, stand am Donnerstag noch nicht fest. Wie eine Sprecherin des Versorgers NEW erklärt, hat das Unternehmen den betroffenen Bereich an der Düsseldorfer Straße am Donnerstag abgehorcht und festgestellt, dass keine Undichtigkeit an einer Trinkwasserleitung vorliegt. Sie verweist ebenfalls an die GWD.