LED-Technik für das Erasmus-Gymnasium Neues Leuchtsystem senkt den Stromverbrauch und macht Schule heller

Die alten Leuchtstoffröhren haben ausgedient: Im Grevenbroicher Erasmus-Gymnasium haben sie nun keinen Platz mehr. Die Schule wird aktuell umgerüstet – auf energieeffiziente LED-Technik. In den vergangenen Monaten sind bereits einzelne Räume mit neuen Leuchten ausgestattet worden. So richtig ins Rollen kommt die Umrüstung aber in den aktuell laufenden Osterferien: Elektriker knöpfen sich einen Klassenraum nach dem anderen vor und arbeiten sich von Deckenleuchte zu Deckenleuchte.