Grevenbroich: Neues Leitsystem für den Verkehr in der Innenstadt

Verkehrsführung in Grevenbroich wird neu gestaltet

Grevenbroich Die Verkehrsführung in der Innenstadt ist 30 Jahre alt. Mit der Umgestaltung der Bahn- zu einer Einbahnstraße soll sie komplett erneuert werden. Nicht nur für Autos, sondern auch für Fußgänger wird es künftig neue Schilder geben.

Zwar wurde es regelmäßig angepasst, doch in seinen Grundzügen ist das Verkehrsleitsystem für die Innenstadt gut drei Jahrzehnte alt. Damit wird es Zeit für eine komplette Neuauflage. Gelegenheit dazu bietet die Neugestaltung der „großen“ Bahnstraße, mit der im nächsten Jahr begonnen wird. Wie berichtet, soll aus der Bahnstraße eine Einbahnstraße werden – und zwar vom Ostwall aus in Fahrtrichtung Kreisel.

„Durch diese Umgestaltung werden sich die Verkehrsführungen in der City künftig grundlegend ändern“, betont Rathaussprecher Stephan Renner. „Das werden wir zum Anlass nehmen, um die Wegweisungen für Kraftfahrzeuge neu und einheitlich zu gestalten.“ Damit soll vor allem auswärtigen Besuchern, die mit dem Auto in die Schlossstadt kommen, eine bessere Orientierung in der Innenstadt ermöglicht werden. „Ziel ist es, Grevenbroich als Einkaufs- und Ausflugsstadt noch attraktiver zu machen“, sagt Renner.