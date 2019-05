Actega Rhenania in Wevelinghoven : Neues Labor geht verspätet an den Start

Wevelinghoven Rund zehn Millionen Euro hat Actega Rhenania in einen modernen Neubau investiert. Kurz vor der Eröffnung wurde ein Wasserschaden entdeckt. Nach 20 Monaten Reparaturarbeit kann das neue Gebäude in Betrieb genommen werden.

Der Neubau für die Sparte „Forschung und Entwicklung“ ist in vier Bereiche unterteilt worden. Herzstück sind die großen Labors, in denen an der Zukunft des Unternehmens gearbeitet wird. An hellen, LED-beleuchteten Arbeitsplätzen wird an lebensmittelfreundlichen Lacken die Klebstoffen getüftelt, die das Unternehmen an große Kunden in aller Welt liefert. Der große Komplex bot auch die Chance, neue Geräte anzuschaffen, für die bislang kein Platz war. So wurde unter anderem ein sechsstelliger Betrag in ein High-Tech-Mikroskop investiert, das Lack-Pigmente dreidimensional abbildet. Apropos Farbe: Im Inneren des Gebäudes wurden die Böden in Grau gefliest, die Wände in Weiß gestrichen. „Unsere Beschäftigten arbeiten jeden Tag mit dem gesamten Farbspektrum, da ist ein neutraler Hintergrund wichtig“, betont Thomas Sawitowski. Ein positiver Nebeneffekt: Mit dem Neubau sind neue Parkplätze geschaffen worden, mit denen die Parkraumnot rund um den Betrieb beendet wurde. „Davon profitieren auch unsere Nachbarn“, sagt der Geschäftsführer. „Denn sie können unsere Stellflächen nun in den Abendstunden nutzen.“