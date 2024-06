Lions Club Grevenbroich Bundeswehr-Bigband beschert der Tafel ein neues Kühlfahrzeug

Das Ziel wurde erreicht. „Allein bei der Sammlung auf dem Platz kamen bis zum abschließenden Feuerwerk rund 13.000 Euro zusammen“, sagt Club-Sprecher Jürgen Hildebrandt, der mit Peter Baumbach zu den Organisatoren des Konzerts zählte. So stand schon am Veranstaltungsabend fest, dass der Kauf des Fahrzeugs gesichert ist. Nun, ein Dreiviertel Jahr später, konnte Lions-Präsident Torsten Dunkern das mehr als 40.000 Euro teure Spezial-Auto – ein Ford Transit – an den Vorstandsvorsitzenden der Tafel, Wolfgang Norf, übergeben.