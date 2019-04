Wieder Heiraten vor historischer Kulisse : Neues Konzept für Schloss Hülchrath

Die Schlossbesitzer Theo, Sabine und Julian Wennmacher mit Frauke und Axel Schellhas vor historischer Kulisse. Foto: Wiljo Piel

Hülchrath Nach Umbauarbeiten startet die Caterer-Familie Schellhas nun mit ihrem neuen Konzept. Zunächst sind geschlossene Veranstaltungen geplant. 2020 soll es in historischer Kulisse aber auch wieder Events für die Allgemeinheit geben.

Weg von Massenveranstaltungen und hin zu kleineren, aber stilvollen Events. Diesen Weg hat die Caterer-Familie Schellhas auf Schloss Hülchrath eingeschlagen. Nach diversen Umbauten wird ihr Konzept nun umgesetzt – und das Interesse daran ist da: „Viele Brautpaare und Firmen haben die neu gestalteten Räume bereits für Hochzeiten, Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern gebucht“, sagt Frauke Schellhas zufrieden. Mit ihrem Mann, Küchenchef Axel, hat sie bereits das kommende Jahr im Blick. Dann soll das historische Gemäuer – zusätzlich zu den geschlossenen Veranstaltungen – auch wieder für Einzel-Gäste öffnen.

Nach Großveranstaltungen wie Mittelalter-Märken, Vatertags-Rockkonzerten oder Kubanischen Nächten soll es auf dem Schloss nun wieder ruhiger zugehen. Das war der Wunsch der Eigentümer-Familie Wennmacher, die dabei auch an ihre etwa 30 Mieter denkt, die in der Burg und der Vorburg leben. Sie hat die Veranstaltungen im vergangenen Jahr in die Hände des Holzheimer Familienbetriebs „Schellhas Event & Catering“ gelegt, der nun mit seinem Konzept loslegen wird.

Info Familienbetrieb vor 25 Jahren gegründet Unternehmen Vor 25 Jahren machten sich Frauke und Axel Schellhas selbstständig, damals im Hotel Jan van Werth in Büttgen. Später bauten sie ihren eigenen Catering-Betrieb auf, dessen Sitz ist in Holzheim. Locations Als Veranstaltungsräume nutzt die Familie Schelhaas den Klarissenkeller in Neuss und Schloss Hülchrath. Letzteres hatte die Familie zur Jahrtausendwende schon einmal für 24 Monate gepachtet.

„Wir haben die vergangenen Monate für Umbauarbeiten genutzt“, sagt Frauke Schellhas. Das Parkett des prächtigen Rittersaals wurde aufgefrischt, der Raum mit Möbeln im Vintage-Stil ausgestattet. Auch die Sanitäranlagen sowie der Service-Bereich, also die Räume, die die Gäste nicht sehen, wurden komplett auf Vordermann gebracht. Besonders gelungen ist das neu gestaltete Palas-Gewölbe, dessen Ursprünge auf das 13. Jahrhundert zurückgehen. An der Decke wurden fünf schwere Kristall-Kronleuchter installiert – „sie stammen alle aus alten Herrenhäusern“, sagt Frauke Schellhas. An den steinernen Wänden hängen uralte Kerzenleuchter, auf den Tischen stehen schwere Kandelaber. „Eine schöne Mischung aus Rustikalem und Bling-Bling“, meint die Geschäftsfrau.

Damit künftig Feiern in den früher Kasematten genannten unterirdischen Räumen stattfinden könnten, musste die gesamte Elektrik auf den neuesten Stand gebracht werden, auch der Thekenbereich wurde erneuert. Auch die kleine „Kapelle“ in dem etwas „spooky“ anmutenden Gewölbe soll künftig von den Gästen genutzt werden können. „Das sieht alles sehr gut aus“, urteilt Schlossherr Theo Wennmacher, der davon ausgeht, dass das Angebot ankommen wird. „Ich denke, dass wir das Schiff wieder vernünftig in Fahrt bekommen werden.“ Die Burg-Schänke wird übrigens nicht mehr eröffnet, sie wurde mittlerweile zu Büroräumen umgestaltet.

Künftig werden auf Schloss Hülchrath auch wieder standesamtliche Trauungen stattfinden, ein entsprechender Vertrag mit der Stadt Grevenbroich wurde bereits unter Dach und Fach gebracht. Wer möchte, kann seine Hochzeit natürlich auch auf Schloss Hülchrath feiern. In diesem Jahr sind ausschließlich geschlossene Veranstaltungen geplant, das soll sich 2020 aber ändern.

„Am dem 11. Januar werden wir mit dem kulinarischen Angebot ,Tafelfreu(n)de’ starten“, sagt Frauke Schellhas. „Neben dem Genuss von leckeren Speisen und Weinen an einer langen Tafel steht dabei ein kommunikatives Treffen unter Freunden im Vordergrund.“ Das wird mal auf der freien Wiese, auf der Ruine oder im illuminierten Palas-Gewölbe stattfinden.