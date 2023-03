Naherholung in Grevenbroich „Erlebnisflächen“-Konzept für Neurather See stößt auf geteiltes Echo

Die Wege um den Neurather See sollen noch im Laufe dieses Jahres erneuert werden. Eine gute Nachricht, auf die die Neurather viele Jahre hatten warten müssen. Aus Sicht der SPD soll das Thema See mit den neuen Wegen aber noch nicht abgehakt sein: Die Grevenbroicher Ratsfraktion setzt sich für eine weitere Aufwertung des Natur-Idylls ein und hatte die Stadtbetriebe per Antrag damit beauftragt, ein Konzept für „naturnahe Erlebnisflächen“ zu erstellen. Dem sind die Stadtbetriebe nachgekommen; in der jüngsten Sitzung des Umweltbeirats präsentierte Mitarbeiterin Ulrike Sell die Ergebnisse. Zu einer politischen Entscheidung ist es allerdings noch nicht gekommen.