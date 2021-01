Projekt im Kreishaus Grevenbroich : Neues Digitallabor steht kurz vor dem Start

Grevenbroich Ein ehemaliges Aktenlager im Grevenbroicher Kreishaus wird zur Ideenschmiede umgebaut. In einem 180 Quadratmeter großen Büro sollen Innovationen und Digitalisierungsprojekte entwickelt werden.

In einem ehemaligen Aktenlager im Dachgeschoss des Kreishauses in Grevenbroich will der Rhein-Kreis Neuss die Digitalisierung vorantreiben. Ein Digitallabor in Form eines 180 Quadratmeter großen „Open-Space-Büros“ soll als Ideenschmiede für neue Innovationen und Digitalisierungsprojekte der Verwaltung sorgen. Die letzten Elektroarbeiten laufen noch. In diesem Monat werden die Mitarbeiter der Stabsstelle Digitalisierung einziehen. Mit weiteren Beschäftigten aus Fachämtern sowie projektbezogen aus kreisangehörigen Kommunen soll es intensiver als bisher möglich werden, neue Prozesse und digitale Verfahren zu erarbeiten.