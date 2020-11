Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel in Grevenbroich : Neues Coens-Konzept braucht noch Zeit

Die Coens-Galerie wurde im Frühjahr 2019 von der Deutschen Konsum übernommen. Zahlreiche Leerstände prägen das Einkaufszentrum. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich Die Deutsche Konsum REIT AG feilt an der Restrukturierung der Einkaufsgalerie in Grevenbroich. Zeitnah will die Eigentümerin einen großen Schritt weiterkommen. Unklar ist zurzeit, was aus dem Ankermieter CCC wird.