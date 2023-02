Anne und Dieter Franke aus Neukirchen Diese Tipps gibt ein Psychologen-Paar für die Liebe im Lebensherbst

Der Frühling naht, doch in ihrem neuen Buch befassen sich Anne und Dieter Franke mit dem Herbst, genauer gesagt dem Lebensherbst. Die beiden Diplom-Psychologen aus Neukirchen widmen sich der Frage, „wie Partnerschaft und Liebe in der zweiten Lebenshälfte gelingen“. So lautet der Untertitel ihres Ratgebers „Die Liebe im Herbst“. Ein Fachbuch mit einigen Grafiken ist er, aber noch viel mehr. Zitate von Schiller bis Salvador Dali sorgen für Unterhaltung, Gedichte sind eingestreut, betroffene Paare kommen zu Wort.