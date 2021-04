Investitionen ins Abwassernetz der Stadt Grevenbroich : Neues Becken soll Regenflut stoppen

Hemmerden Die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste errichtet an der Buscher Straße für 500.000 Euro eine Regenwassermulde. Damit sollen künftig Überschwemmungen von Grundstücken durch von Ackerflächen herabströmendes Regenwasser verhindert werden. dazu gibt es auch ein Urteil des Oberlandesgerichts.

Mit einem neuen Bauprojekt will die Gesellschaft für Wirtschaftsdienste (GWD) Grevenbroich vermeiden, dass bei starken Regengüssen Wassermassen von den Feldern Grundstücke und Keller an der Buscher Straße in Hemmerden unter Wasser setzen. Im September oder Oktober soll der Bau eines Regenrückhaltebeckens starten. Rund 500.000 Euro kostet die rund 9000 Quadratmeter große Anlage.