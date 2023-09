Handel in Grevenbroich Traditionshaus Geka schließt, neues Schuhhaus öffnet

Eine Tradition an der Breite Straße endet: Am 14. Oktober ist im Modehaus Geka der letzte Verkaufstag. Noch ist am Eingang der rote Teppich für die Kunden ausgelegt, doch Schilder an den Schaufenstern verkünden unübersehbar den Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. „Nach mehr als 85 Jahren haben wir uns zur Schließung entschlossen“, erklärt Alexander Kamps, sein Bruder und er sind Eigentümer. „1937 hat mein Großvater das Modehaus hier gegründet.“