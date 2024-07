Start im Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich Rheinland Klinikum plant neues Angebot für Krebskranke

Die offene Gruppe trifft sich unter psychotherapeutischer Leitung – eine Therapie-Gruppe im eigentlichen Sinne ist sie nicht. „Wir haben auch sehr bewusst nicht etwa die Wissensvermittlung zu Krebserkrankungen in den Fokus genommen, sondern gehen davon aus, was die Teilnehmenden mitbringen, welche Themen sie beschäftigen, was sie belastet“, erklärt Annika Meys, zu deren Team noch sieben weitere Psychologinnen gehören. Das könne etwa sein, was dabei geholfen habe, die Chemo-Therapie durchzustehen, oder ob man am Arbeitsplatz von der Erkrankung erzählt.