Gespräche mit Straßen.NRW : Neuer Vorstoß für weniger Verkehr in den Stadtteilen

Neuer Vorstoß für weniger Verkehr in den Stadtteilen

Bislang konnten Tempo 30 und Lkw-Durchfahrtsverbot in der Ortsdurchfahrt nicht umgesetzt werden, nun startet die Stadt einen neuen Versuch. Foto: Michael Reuter

Grevenbroich Ein Treffen der Stadt mit Straßen.NRW soll für eine Entlastung des Verkehrs in Kapellen und Wevelinghoven sorgen.

Bei dem Treffen kamen laut Krützen etwa die Vorschläge für Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und ein Lkw-Durchfahrtsverbot auf den Tisch – ebenso der Vorschlag für Tempo 50 am Gather Hof zwischen Kapellen und Wevelinghoven. Ergebnisse stehen noch aus. „Der Landesbetrieb ist nicht dogmatisch, aber er möchte keine Präzedenzfälle schaffen“, berichtet Krützen. Straßen.NRW wolle sich in Kürze zu den Vorschlägen äußern, „dann werden wir eine Bewertung vornehmen“.