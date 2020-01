Diskussion in Grevenbroich : Neuer Vorstoß für Verkehrsentlastung in Kapellen

Kapellen Antrag von SPD, Grünen und Mein Grevenbroich: Stadt soll mit Straßen.NRW über Tempo 30 und Lkw-Durchfahrtverbot reden.

Für eine zeitnahe Entlastung der Kapellener vom Straßenverkehr machen sich SPD, Grüne und Mein Grevenbroich in einem Gemeinschaftsantrag für den Rat stark. Sie fordern, die bislang geprüften und abgelehnten Maßnahmen – unter anderem Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt und Lkw-Nachtfahrtverbot – erneut auf den Prüfstand zu stellen und mit Straßen.NRW neu zu verhandeln.

Ende 2019 hatte Bürgermeister Klaus Krützen in einer Bürgerversammlung seinen Vorschlag für eine Nord-West-Tangente als Alternative zur umstrittenen Ortsumfahrung L 361n vorgestellt, mehrere hundert Besucher kamen. Viele machten deutlich, dass sie für eine Verkehrs- und Lärmreduzierung nicht auf einen Straßenbau in vielen Jahren warten wollen. „Da haben wir einen Auftrag der Bürger erhalten“, betont Grünen-Sprecher Peter Gehrmann. Auch die drei Fraktionen sehen die Fertigstellung einer Umgehung „in weiter Ferne“. „Die Menschen dürfen so lange nicht leiden“, sagt Gehrmann. „In unserem Antrag geht es um kurzfristig zu realisierende Lösungen“, erklärt SPD-Fraktionsgeschäftsführer Daniel Rinkert. Viele Vorschläge sind bekannt, sie sind auch Forderungen der Initiativen „Rettet die Erftaue“ und „Pro Ortsumfahrung“. Doch sie wurden von Straßen.NRW oder vom Bauausschuss abgelehnt. So ist der Landesbetrieb Ansprechpartner für die Forderung nach Tempo 30 auf der gesamten Neusser und Talstraße, für ein Lkw-Durchfahrtsverbot oder für Hinweisschilder an der L 361 und B 59, um Lkw am Ort vorbei zu führen. Die Verwaltung soll nun die Ablehnung des Landesbetriebes auf „Stichhaltigkeit“ prüfen, den Ermessensspielraum des Landesbetriebs ausloten und erneut Anträge stellen. „Wir erwarten, das sich Straßen.NRW auch aufgrund des Drucks aus der Bevölkerung kooperativer zeigt“, sagt Rinkert. Und Gehrmann erläutert, dass es für ein Lkw-Durchfahrtsverbot zwar ein Gespräch gegeben habe, das Verbot aber nicht schriftlich beantragt worden sei.