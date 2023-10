Wechsel an der Spitze Heinrich Schäfer ist neuer Vorstand des Erftverbandes

Professor Schäfer studierte Bauingenieurwesen an der Fakultät der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Nach seinem Diplom begann er im Jahr 1991 seine berufliche Tätigkeit im Ingenieurbüro DAR in Aachen. 2011 wechselte Schäfer zum Erftverband in Bergheim. Dort leitete er zunächst die Abteilung „Planen und Bauen“.