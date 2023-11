Zweckverband tagte in Grevenbroich Neuer Vorsteher für den Zweckverband Landfolge Garzweiler gewählt

Grevenbroich · Am Donnerstag haben sich die Mitglieder des Zweckverbands Landfolge Garzweiler in Grevenbroich getroffen. Dort wurde ein neuer Verbandsvorsteher gewählt. Außerdem wurden Details zur Internationalen Gartenausstellung vorgestellt, die 2037 in der Region stattfinden könnte.

24.11.2023 , 15:53 Uhr

Bei der Versammlung des Zweckverbands Landfolge Garzweiler im Alten Schloss wurde es voll: Zahlreiche Mitglieder wohnten der Veranstaltung bei. Foto: Wolfgang Walter

Von Rudolf Barnholt