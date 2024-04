„Käthe-Kollwitz“ in Grevenbroich unter Strom Neuer Trafo sichert Energieversorgung der Gesamtschule

Bereits zum Wochenbeginn war das 13,5 Tonnen schwere Neuteil angeliefert worden, ebenfalls ein Mittelspannungstransformator. Der neue Trafo wurde mit einem Kran auf das Schulgelände gehievt, dafür war mit einem Bagger eigens eine geeignete Fläche hergestellt worden. Auch neue Kabelstränge mussten verlegt werden. Der neue 20.000-Volt-Trafo hat eine Leistung von 400 Kilovoltampere und kann – vereinfacht ausgedrückt – die Mittelspannung, die an der Schule ankommt, in Niederspannung umwandeln. So kann der Strom in der Schule in der richtigen Spannungshöhe verwendet werden. All das geschieht versteckt in einem grünen Häuschen, das gleich mit angeliefert wurde. Den Schlüssel hat der Versorger NEW, um im Notfall eingreifen zu können.