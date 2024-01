Helfer aus Grevenbroich an der Rur Erster Einsatz für den Hochwasser-Trupp des THW

Der hiesige Ortsverband des Technischen Hilfswerks ist angesichts der zugespitzten Hochwasserlage in Teilen von NRW, Niedersachen, Thüringen und Sachsen-Anhalt in erhöhter Alarmbereitschaft. „Wegen der aktuellen Situation ist die Bereitschaftsstufe 1 angeordnet worden“, sagt der Ortsbeauftragte Jürgen Diekmann. Die Helfer aus Grevenbroich haben sich in den vergangenen Tagen entsprechend vorbereitet, ihre Erreichbarkeit sichergestellt und ihr Equipment überprüft. Sie sind startklar, um in die Hochwasser-Regionen des Landes auszurücken.