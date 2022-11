Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich : Neuer Standortleiter für Geriatrie

Der neue Standortleiter Dursun Arslan (l.) ist nun Stellvertreter von Chefarzt Dr. Oliver Franz. Foto: Rheinland Klinikum/Susanne Niemöhlmann

Grevenbroich Dursun Arslan hat jetzt die Standortleitung der Klinik für Geriatrie am Elisabethkrankenhaus übernommen. Gemeinsam mit Chefarzt Dr. Oliver Franz bereitet der gebürtige Grevenbroicher zurzeit die Wiedereröffnung der geriatrischen Tagesklinik vor.

(NGZ) Am Elisabethkrankenhaus hat Dursun Arslan vor einigen Jahren die Ausbildung zum Facharzt für Innere Medizin absolviert. Die Zusatzweiterbildung Geriatrie (Altersmedizin) auch. Jetzt ist der 51-Jährige an seinen früheren Arbeitsplatz zurückgekehrt: als Standortleiter der Klinik für Geriatrie im Haus an der Von-Werth-Straße. Für Arslan ist das ein Heimkommen in doppelter Hinsicht. Er ist in Grevenbroich aufgewachsen und zur Schule gegangen und lebt mit seiner Frau sowie den gemeinsamen drei Kindern in der Schlossstadt.

Zwischenzeitlich war er drei Jahre als Leitender Oberarzt in Kredenbach tätig, übernahm 2016 die chefärztliche Leitung der geriatrischen Abteilung in Attendorn, die er mit Erfolg weiterentwickelte. Nun also Stellvertreter von Chefarzt Oliver Franz, der neben der Geriatrischen Klinik im Grevenbroicher Elisabethkrankenhaus auch die Fachabteilung im Neusser Lukaskrankenhaus leitet. Gemeinsam bereiten die beiden Fachärzte mit ihrem interdisziplinären ärztlichen Team sowie den Mitarbeitern aus der Pflege und der Therapie aktuell die Wiedereröffnung der geriatrischen Tagesklinik vor. Diese ist für Mitte November vorgesehen.

„In meinem Kulturkreis haben ältere Menschen einen besonders hohen Stellenwert. Diese Generation bringt sehr viel Lebenserfahrung mit, und wir haben ihr viel zu verdanken“, sagt Dursun Arslan. „Als überzeugter Internist und Geriater möchte ich diesem Patienten durch meine Arbeit in seinem letzten Lebensabschnitt ein Stück weit mehr Lebensqualität zurückgeben.“

Den wesentlichen Unterschied zu anderen medizinischen Disziplinen sieht er in der ganzheitlichen Sichtweise der Geriatrie, die oft nicht eine einzelne Organerkrankung, sondern eine ganze Fülle an Gesundheitsproblemen zu behandeln habe. Neben einer optimalen medizinischen Versorgung sei das Hauptanliegen der Erhalt beziehungsweise die Wiederherstellung einer weitgehenden Selbstständigkeit im Alltag, sagt Arslan. Gerade hierzu könne die Behandlung in der Tagesklinik Entscheidendes beitragen und einen stationären Krankenhaus-Aufenthalt verkürzen oder sogar vermeiden helfen.

„Der Vorteil der Geriatrischen Tagesklinik besteht darin, dass die Patienten sich in den eigenen vier Wänden wieder langsam in den Alltag eingewöhnen können, tagsüber aber die Sicherheit einer interdisziplinären ärztlichen und therapeutischen Versorgung genießen“, erklärt Chefarzt Oliver Franz. Das Angebot richtet sich an betagte Menschen nach Knochenbrüchen, Herzinfarkt oder Schlaganfall, aber auch bei Stoffwechselstörungen oder schmerzhaften Verschleißerkrankungen. Erfolge sind auch bei typischen Syndromen älterer Menschen zu verzeichnen, wie Schwindel, Gangstörung, erhöhte Sturzgefahr oder Kommunikationsstörung.

