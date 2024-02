Bürgermeister führt neuen Streitschlichter ein Stefan Terhorst neuer Schiedsmann für Wevelinghoven und Langwaden

Geboren 1952 in Essen, verbrachte Gunhild Lehmkuhl ihre Kindheit in England. Nach ihrem Studium in Englisch und Wirtschaft widmete sie sich einer Beschäftigung als Dozentin und Lehrerin. Ihre berufliche Laufbahn umfasste auch eine langjährige Tätigkeit als Leitende Regierungsdirektorin bei der Bezirksregierung Düsseldorf.