Einkaufs- und Freizeitzentrum in Grevenbroich wird 40 Jahre alt Neuer Name für den Montanushof

Es waren rund 300 geladene Gäste, die am Freitag nach Ladenschluss gemeinsam auf ein Geburtstagskind anstießen, das am 29. September 1983 das Licht der Welt erblickte. 40 Jahre ist es nun her, seitdem das Einkaufs- und Freizeitzentrum am Ostwall seine Türen öffnete – und zu einem wichtigen Teil der Stadt wurde. Und wie das bei Geburtstagsfeiern so üblich ist, gab es im Verlauf der Party auch die eine oder andere Überraschung. Mit der wichtigsten rückte TV-Moderator Marco Schreyl erst zu später Stunde heraus: Der Name Montanushof gehört ab sofort der Vergangenheit an.