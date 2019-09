Kult-Treffpunkt in Grevenbroich : Biertempel braucht neuen Namen

Grevenbroich Bürgerinitiative richtet Kult-Pavillon im Wald wieder her und will ihn neu benennen.

Dann sollen auf die frisch präparierten Hölzer die in akribischer Vorarbeit von vielen Bürgern gesammelten und gestalteten neuen Getränkekapseln ans Holzhaus angebracht werden. „Alles wird neu – da wäre auch ein anderer Name schön“, sagt Claudia Middeldorf über den Wunsch der Akteure. Drei Vorschläge bringen sie ins Rennen. „Kronentempel“, „Waldtempel“ sowie „Kronjuwel“.

Genauso trefflich sind die Argumente für „Kronjuwel“, schließlich wurde im Vorfeld viel dafür getan, diesen vom Abriss bedrohten Platz zu retten, erzählen die Biertempler. „Wertschätzend“ wäre dieser Name und erinnere an ein „Kronjuwel“, also „besonders kostbares Stück, das mit Stolz gehegt und gepflegt wird“ – so wie man die vormals marode Hütte, die jetzt ein glanzvoller Platz wird, in Zukunft schützen und bewahren will. „Toll wäre, würden die Grevenbroicher sagen, welchen Namen sie wollen“, sagt Rebekka Hess stellvertretnd für die Gruppe.