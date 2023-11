Nach neun Jahren Standortsuche: Telekom baut Mobilfunkmast für vier Stadtteile

„Wir freuen uns sehr darüber, nach all den Jahren der Suche endlich einen geeigneten Standort für den Stellplatz des neuen Mastes gefunden zu haben“, sagt Frank Harksel, regional zuständiger Ansprechpartner für den Netzausbau in Grevenbroich. Damit werde den Kunden in den vier Stadtteilen eine „zeitgemäße Mobilfunkversorgung“ geboten.