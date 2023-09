Politik in Grevenbroich Höherer Mietpreis für Grillhütte noch nicht beschlossen

Im vergangenen Jahr wurde die Freizeiteinrichtung in der Saison insgesamt 42 Mal genutzt, zehn Mal von Schulen. 2023 rechnen die Stadtbetriebe mit insgesamt 50 Nutzungen. „Nach wie vor subventionieren wir diese Hütte“, machte Monika Stirken-Hohmann deutlich. Holger Günter (CDU) regte an, die Freizeiteinrichtung an auswärtige Nutzer in Zukunft teurer zu vermieten. Die Stadt Dormagen praktiziert das so: Einheimische zahlen für die Grillhütte in Hackenbroich exakt 100, Auswärtige 40 Euro mehr.