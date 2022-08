Bahnstraße in Grevenbroich : Neuer Leiter für Targobank-Filiale

Grevenbroich Die Targobank an der Bahnstraße in Grevenbroich steht unter neuer Führung. Thomas Sterz hat jetzt die Leitung übernommen. Wir stellen ihn vor.

Der 54-Jährige ist seit 2004 in verschiedenen Positionen für die Düsseldorfer Privatkundenbank tätig – zuletzt leitete er die Filiale in Hilden. 1987 begann Sterz seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank in Düsseldorf, bevor er anschließend acht Jahre als Investmentbanker für die WestLB tätig war. 1998 wechselte er in die Lebensmittelbranche und war fünf Jahre lang bei der Düsseldorfer Kamps AG für den Bereich Investor Relations verantwortlich.