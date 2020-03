Kanalbau in Frimmersdorf : Neuer Kreisverkehr soll Ortseingang sicherer machen

Frimmersdorf Der Kanalbau soll das lang gehegte Projekt auf der Kreuzung ermöglichen.

Der Ortseingang von Frimmersdorf ist etwas unübersichtlich. Vier Straßen treffen dort aufeinander – was vor allem bei ortsunkundigen Autofahrern für Irritationen sorgt. Schon seit geraumer Zeit gibt es Bestrebungen, die Situation durch einen Kreisverkehr zu entzerren – bislang scheiterte ein solches Vorhaben jedoch an den Kosten. Jetzt soll noch einmal ein erneuter Vorstoß unternommen werden.

„Gerade jetzt ist die Chance groß, einen Kreisel an dieser Stelle zu realisieren“, sagt Ratsherr Jürgen Linges (SPD) mit Blick auf die im Ort laufenden Kanalbauarbeiten. Seine Fraktion hat daher die Stadtverwaltung aufgefordert, die notwendigen planungsrechtlichen und organiatorischen Verfahren für einen Kreisverkehr im Kreuzungsbereich Auf dem Leuchtenberg, Am Stüßges End, Am Rückertsgraben und Auf dem Broich einzuleiten. Der entsprechende Antrag wird am Donnerstag dem Haupt-, Finanz- und Demografieausschuss vorgelegt.