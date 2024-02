Viel Handlungsbedarf in Grevenbroich Neuer Inklusionsbeauftragter will das Leben in der Stadt erleichtern

Der neue Inklusionsbeauftragte hat bereits einen ersten Projektauftrag formuliert. Dieser sieht ein Konzept bis Mitte 2025 vor. „Wir müssen überlegen, was ist zu tun? Und in welcher Reihenfolge?“, so Michael Heesch. „Das geht von den Bildungseinrichtungen bis hin zum Fahrradweg oder der Bushaltestelle.“ In Grevenbroich gebe es viele Bereiche, die noch nicht inklusiv sind. Künftig müsste bei vielen Projekten Inklusion mitgeplant werden. Auch, um Fördermittel vom Land zu bekommen. Konkreten Bedarf für Verbesserungen gebe es etwa bei Ampeln in der Stadt, die keine akustischen Signale für Menschen mit Sehbehinderung haben, erklärt Uwe Durst.