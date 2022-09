Neue Gesellschaft mit Sitz in Grevenbroich : Inklusions-Betrieb geht an den Start

Geschäftsführer Alexander Jürgens (l.) und Betriebsleiter Björn Jakobs mit einem Teil der „TeamWerk“-Mannschaft. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Die Lebenshilfe hat am Freitag in Grevenbroich ihren ersten Inklusions-Betrieb eröffnet. Sieben Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten nun in einem Team zusammen. Wo die Mannschaft eingesetzt wird und welche Mittel ihr zur Verfügung stehen.