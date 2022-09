Schützenfest in Grevenbroich : Der neue Grenadiermajor kommt aus einem Jägerzug

Schützenfest in Grevenbroich

Grevenbroich Die Grevenbroicher Grenadiere stehen unter neuer Führung: Thilo Kagel ritt dem Korps am Sonntag erstmals als Major voran. Ungewöhnlich: Seine Zugheimat hat der Gruissemer nicht etwa bei den „Grennis“, vielmehr ist er Mitglied bei den Jägern.

Thilo Kagel gehört dem Zug St. Hubertus an, der traditionell die Regimentsfahne trägt. Das Sommerbrauchtum ist ihm nicht unbekannt. 2003 wurde er Mitglied der „Weißen Husaren“ in der Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich, die er 2015 als König repräsentierte. 2008 schloss er sich auch dem Bürgerschützenverein Grevenbroich an. Er trat dem traditionsreichen Jägerzug St. Hubertus bei, der 1899 gegründet wurde und seit Jahr und Tag als Regimentsfahnenkompanie im Einsatz ist.