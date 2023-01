Attraktion am Schneckenhaus Moderne Becken für mehr Fische am Gewässerlehrpfad

Bisher sind es etwa 70 Fische, die hier ihr neues Zuhause gefunden haben, aufgeteilt auf die drei Aquarien. Links die größeren Friedfische, rechts die Kleinfischarten und in der Mitte die Raubfische. „Die würden sich natürlich sonst ziemlich in die Quere kommen, oder gar auffressen“, sagt Ralf Dietrich. Der Leiter des Umweltzentrums freut sich bereits auf weitere Neuankömmlinge für die noch längst nicht vollbesetzten Wassergehege. Unter anderem sollen Edelkrebse, Stichlinge und Karpfen hinzukommen. Auf sie warten sehr gute Bedingungen in den neuen Aquarien.