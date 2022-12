In Grevenbroich angekommen Neuer Beigeordneter tritt seinen Dienst im Rathaus an

Sein Büro im dritten Stock des neuen Rathauses ist noch karg eingerichtet – aber für Deko war am Donnerstag auch noch keine Zeit: Der neue Beigeordnete Arno Jansen hatte erst einmal genug damit zu tun, sich bei seinen Mitarbeitern vorzustellen. Dass das nicht an einem Tag gelang, liegt auf der Hand: Mehr als 100 Bedienstete arbeiten in den Ressorts, die der Weckhovener nun zu verantworten hat.